Adrien Rabiot : Le coup de pression après son départ de l'OM !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers du projets de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille en catastrophé, lors du dernier mercato estival. L’international français a rebondi en Serie A à l’AC Milan, où les choses ne semblent toutefois pas aller au mieux pour lui.

C’est une séparation qui fait encore parler. Leader de l’OM, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts après celle qui est désormais connue comme la bagarre de Rennes. Une réconciliation a un temps semblé être possible, mais le milieu a finalement bien quitté Marseille, pour retrouver la Serie A.

Rabiot visé à Milan ? De l’autre côté des Alpes, ses débuts avec l’AC Milan ont rapidement suscité d’énormes engouements, mais Rabiot a rapidement été freiné par une blessure. Il est revenu depuis la fin du mois de novembre, mais cette fois ses prestations laissent à désirer et une première polémique pourrait bien enfler.