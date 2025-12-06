OM - Aubameyang : La punchline pour le dézinguer !

À l’image de son équipe, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une soirée très difficile vendredi lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (1-0). L’attaquant âgé de 36 ans n’a pas réussi à exister et à se procurer la moindre occasion. Un match « transparent » comme Daniel Riolo l’a souligné sur les ondes de RMC.
Difficile de retenir du positif du côté de l’OM après la défaite face au LOSC (1-1) vendredi soir. Les Olympiens ont fait un « mauvais match » et méritaient de perdre, comme l’a confié Roberto De Zerbi après la rencontre, « très énervé » par le visage affiché par son équipe au stade Pierre Mauroy.
« C’est insipide ce que Greenwood produit »
L’OM a tout de même bien failli pouvoir compter sur un exploit individuel de Mason Greenwood pour se sortir de ce mauvais pas. « S’il met ce but, il sauve l’OM, il y a match nul, c’est le but de l’année… Mais enfin, c’est insipide ce qu’il produit. Il est à l’image de l’équipe, c’est médiocre », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.
Aubameyang, « transparent, c'était une baie vitrée»
Si Mason Greenwood a raté son match contre le LOSC, Daniel Riolo a trouvé pire que lui à l'OM. « Aubameyang, c’est carrément pire, on l'a pas vu. Transparent, c'était une baie vitrée. Tu pouvais te tamponner dedans, tu ne le voyais même pas », a-t-il ajouté.