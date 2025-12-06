OM - Aubameyang : La punchline pour le dézinguer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’image de son équipe, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une soirée très difficile vendredi lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (1-0). L’attaquant âgé de 36 ans n’a pas réussi à exister et à se procurer la moindre occasion. Un match « transparent » comme Daniel Riolo l’a souligné sur les ondes de RMC.

Difficile de retenir du positif du côté de l’OM après la défaite face au LOSC (1-1) vendredi soir. Les Olympiens ont fait un « mauvais match » et méritaient de perdre, comme l’a confié Roberto De Zerbi après la rencontre, « très énervé » par le visage affiché par son équipe au stade Pierre Mauroy.

« C’est insipide ce que Greenwood produit » L’OM a tout de même bien failli pouvoir compter sur un exploit individuel de Mason Greenwood pour se sortir de ce mauvais pas. « S’il met ce but, il sauve l’OM, il y a match nul, c’est le but de l’année… Mais enfin, c’est insipide ce qu’il produit. Il est à l’image de l’équipe, c’est médiocre », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.