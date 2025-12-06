De Zerbi : La décision radicale à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu sur la pelouse du LOSC (1-0) vendredi, l’OM a laissé échapper une nouvelle occasion de prendre la tête de la Ligue 1 et a en plus vu son adversaire du soir revenir à sa hauteur au classement. Très mécontent du visage affiché par son équipe, Roberto De Zerbi n’a même pas souhaité adresser un message à son vestiaire après la rencontre.

Rejoint dans les dernières minutes le week-end dernier contre Toulouse (2-2), l’OM a de nouveau perdu des points précieux vendredi soir. En s’inclinant face au LOSC (1-0), les Olympiens ont raté l’occasion de passer devant le RC Lens et le PSG au classement, opposés au FC Nantes et à Rennes ce samedi. Ils ont en plus permis aux Dogues de revenir à leur hauteur, au terme d’un match très décevant de leur part.

« Nous méritions de perdre » Et Roberto De Zerbi n’a pas caché sa déception. « Nous avons fait un mauvais match, nous méritions de perdre, même si Lille ne s’est pas montré dangereux non plus. Quand tu joues mal toutes les situations, quand les joueurs jouent tous mal, tu ne mérites pas autre chose », a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Le technicien italien s’est dit « très énervé », lui qui ne s’attendait pas à voir une telle prestation de la part de son équipe.