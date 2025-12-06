De Zerbi : La décision radicale à l’OM !

Battu sur la pelouse du LOSC (1-0) vendredi, l’OM a laissé échapper une nouvelle occasion de prendre la tête de la Ligue 1 et a en plus vu son adversaire du soir revenir à sa hauteur au classement. Très mécontent du visage affiché par son équipe, Roberto De Zerbi n’a même pas souhaité adresser un message à son vestiaire après la rencontre.
Rejoint dans les dernières minutes le week-end dernier contre Toulouse (2-2), l’OM a de nouveau perdu des points précieux vendredi soir. En s’inclinant face au LOSC (1-0), les Olympiens ont raté l’occasion de passer devant le RC Lens et le PSG au classement, opposés au FC Nantes et à Rennes ce samedi. Ils ont en plus permis aux Dogues de revenir à leur hauteur, au terme d’un match très décevant de leur part.
« Nous méritions de perdre »
Et Roberto De Zerbi n’a pas caché sa déception. « Nous avons fait un mauvais match, nous méritions de perdre, même si Lille ne s’est pas montré dangereux non plus. Quand tu joues mal toutes les situations, quand les joueurs jouent tous mal, tu ne mérites pas autre chose », a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Le technicien italien s’est dit « très énervé », lui qui ne s’attendait pas à voir une telle prestation de la part de son équipe.
« Parfois il vaut mieux se taire »
« Je ne trouve pas que nous avons mieux joué après la pause. C'était plus énergique certes, mais surtout très confus. J'ai changé aussi, on est passé de deux à trois au milieu, mais ça n'a rien impacté. On n'était pas au niveau de la première à la dernière minute », a ajouté Roberto De Zerbi, qui n’a pas souhaité s’exprimer auprès de son groupe après la rencontre. « Je n'ai pas parlé à l'équipe. Ça ne sert à rien de parler, parfois il vaut mieux se taire. »