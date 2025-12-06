OM : Le gros craquage de Roberto De Zerbi !

Axel Cornic

Après la désillusion à domicile face à Toulouse le week-end dernier (2-2), l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis avec la défaite à Lille (1-0). Une très mauvaise opération, avec le RC Lens et le Paris Saint-Germain qui pourrait bien prendre le large en cas de victoire en cette 15e journée de Ligue 1.

Certains les pensaient capables de créer l’exploit en Ligue 1. Mais pour cela, encore faut-il que l’OM sache saisir les occasions ! Car avec un seul pont en deux matchs, la situation est très compliquée à Marseille, qui pourrait même être largué au classement.

« Je suis très énervé, je ne m'attendais pas à une telle prestation » La dernière défaite face au LOSC a particulièrement agacé, surtout Roberto De Zerbi. « Je suis très énervé, je ne m'attendais pas à une telle prestation, mauvaise, mauvaise, mauvaise » a déclaré le coach de l’OM, lors de la conférence de presse d’après-match.