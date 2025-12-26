Mercato : Transfert d’un crack, c’est la folie à l’OM !

Alexis Brunet

Cela fait maintenant plus d’un an que Darryl Bakola évolue avec l’équipe première de l’OM et cela se passe plutôt bien pour lui. À 18 ans, le milieu offensif fait partie des meilleurs espoirs à son poste et cela n’a pas échappé à plusieurs formations. En effet, le Marseillais est très demandé sur le marché des transferts.

Contrairement au PSG, l’OM n’est pas le club français qui fait le plus confiance à ses jeunes joueurs actuellement. Si l’on prend le cas de Darryl Bakola par exemple, ce dernier n’a disputé que 114 minutes avec le club phocéen cette saison, réparties en huit rencontres (7 de Ligue 1 et 1 de C1).

Le PSG s’intéresse à Bakola À seulement 18 ans, Darryl Bakola a besoin de jouer pour continuer sa progression et pour le moment cela n’est pas tellement le cas à l’OM. D’après les informations de CaughtOffside, le PSG pourrait d’ailleurs en profiter car le club de la capitale ferait partie des prétendants au jeune milieu de terrain offensif qui est sous contrat jusqu’en 2027.