PSG-OM : Pierre Ménès tacle Luis Enrique ?

Amadou Diawara

Ce vendredi, Pierre Ménès a dévoilé son équipe type de Ligue 1 à la mi-saison. D'après le journaliste français, Geronimo Rulli a été le meilleur gardien du championnat de France lors de la première partie de l'exercice 2025-2026. Alors que le portier de l'OM n'a pas un très bon jeu au pied, Pierre Ménès en a profité pour égratigner Luis Enrique.

Depuis le début de cette saison, Geronimo Rulli enchaine les performances XXL avec l'OM. Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès a d'ailleurs affirmé que l'Argentin était le meilleur gardien de Ligue 1 sur la première partie de cet exercice 2025-2026.

«Avec certains coachs, l'importance du jeu au pied devient trop primordiale» « Mon équipe type à la mi-saison en Ligue 1 ? Dans les buts, Geronimo Rulli s'impose de peu devant le Lensois Robin Risser, qui a fait des débuts plus qu'intéressant en Ligue 1. Mais bon, l'Argentin de Marseille est toujours décisif dans les moments parfois compliqués que peut connaitre l'OM dans ses différents matchs. Ce n'est pas le meilleur gardien du monde au pied, mais on s'aperçoit qu'avec certains coachs, l'importance du jeu au pied devient trop primordiale par rapport à ce qu'on demande à un gardien avant tout, c'est à dire de faire des arrêts », a confié Pierre Ménès via Pierrot Le Foot. Un message qui ne devrait pas plaire à Luis Enrique, le coach du PSG.