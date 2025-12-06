OM - «Je m’en vais» : De Zerbi lâche un coup de pression !

Alors que son avenir est régulièrement questionné, Roberto De Zerbi a évoqué son futur à l’OM. Et si l’Italien se dit très heureux à Marseille, il ne peut pas s’empêcher de lâcher une petite blague concernant son éventuel départ de l’OM.
La blague de De Zerbi
« Moi, je me vois toujours à long terme ici. J’aimerais dépasser les trois ans et être un des entraîneurs avec le plus de présence à l’OM. Pourquoi, vous n’êtes pas d’accord ? Vous ne voulez pas que je reste ? Dites-moi, je m’en vais… (sourire). Je me sens bien, même dans les critiques, même dans le bruit. Je ne suis pas quelqu’un qui se vexe facilement », lance-t-il lors de son passage en conférence de presse avant d’enchaîner.
« Je comprends quand les critiques sont faites en bonne foi ou non. Il faut s’habituer. Mais moi j’aimerais rester ici longtemps si tout le monde est content, évidemment le club aussi, les dirigeants. C’est un privilège de travailler ici. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de pression, beaucoup d’attentes qu’on ne peut pas toujours remplir. Parfois les attentes sont trop élevées, mais je pense qu’on a l’équipe pour tout faire cette saison. Et "tout", c’est à vous de définir ce mot », ajoute Roberto De Zerbi.