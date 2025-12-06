OM - «Je m’en vais» : De Zerbi lâche un coup de pression !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son avenir est régulièrement questionné, Roberto De Zerbi a évoqué son futur à l’OM. Et si l’Italien se dit très heureux à Marseille, il ne peut pas s’empêcher de lâcher une petite blague concernant son éventuel départ de l’OM.

La blague de De Zerbi « Moi, je me vois toujours à long terme ici. J’aimerais dépasser les trois ans et être un des entraîneurs avec le plus de présence à l’OM. Pourquoi, vous n’êtes pas d’accord ? Vous ne voulez pas que je reste ? Dites-moi, je m’en vais… (sourire). Je me sens bien, même dans les critiques, même dans le bruit. Je ne suis pas quelqu’un qui se vexe facilement », lance-t-il lors de son passage en conférence de presse avant d’enchaîner.