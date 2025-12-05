Mercato : Le nouveau Beckenbauer annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Benjamin Pavard va retrouver le club de ses débuts ce vendredi soir en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Témoin de son évolution au LOSC, Jean-Michel Vandamme, directeur du centre de formation lillois, voyait en lui à cette époque des similitudes avec la légende Franz Beckenbauer.

Parti à l’été 2016 et passé par Stuttgart, le Bayern Munich et l’Inter Milan avant d’être prêté avec option d’achat à l’OM, Benjamin Pavard va retrouver le LOSC ce vendredi soir, neuf ans après son départ. Le club de ses débuts avec lequel il a disputé 25 matchs en Ligue 1 avant de partir à l’étranger.

« Benjamin était élégant, classe, doté d’une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne » Directeur du centre de formation de Lille, Jean-Michel Vandamme a vu Benjamin Pavard progresser jusqu’à se faire une place chez les professionnels. À l’époque et encore aujourd'hui, il voit des similitudes entre le défenseur de l’OM et la légende Franz Beckenbauer.