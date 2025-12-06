OM - De Zerbi menacé : L’annonce choc en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec l'OM, Roberto De Zerbi est-il pour autant assuré de continuer l'aventure sur le long terme avec le club phocéen ? Jérôme Rothen a évoqué le sujet jeudi en direct sur RMC, et l'ancien ailier gauche affiche un gros doute sur le futur de Roberto De Zerbi vu l'instabilité chronique à l'OM depuis plusieurs années.

« Je me vois toujours à long terme ici. J'aimerais dépasser les trois ans et être l'un des entraîneurs les plus importants ici. Je me sens bien même dans les critiques, le brouhaha. Je ne me vexe pas, beaucoup de critiques sont faites de mauvaise foi. J'aimerais rester ici longtemps si tout le monde est content. C'est un privilège de travailler ici », confiait Roberto De Zerbi ces derniers jours en conférence de presse au sujet de son avenir à l'OM. Et malgré ce discours plein de sérénité, le futur du coach italien n'est pas forcément assuré à l'OM comme l'a analysé Jérôme Rothen dans son émission sur RMC.

Rothen et le cas De Zerbi « De Zerbi est-il un bon entraineur pour durer à l'OM ? En termes de personnalité, je trouve qu'il correspond totalement à ce qui est l'ADN de l'OM. Ils ont envie d'avoir un entraineur qui communie avec le public, avec ses joueurs comme ça, qui conteste des choses, qui bouge sur le banc. Ils ont besoin d'avoir ça et ils se retrouvent à travers ce genre de personnages (…) Là, la réalité, c'est que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont réussi au moins à trouver cette stabilité sur le banc. Après, il n'y a pas encore trop de stabilité, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements encore cet été, pour que cette équipe soit encore en progression. J'attends de voir la progression, parce que sur le terrain, il y a encore quelques piqûre de rappel. C'est pour ça que je te dis que Roberto De Zerbi est l'entraineur idéal en termes de personnalité », estime l'ancien ailier gauche emblématique du PSG, qui constate malgré tout que l'OM a du mal à garder ses entraîneurs sur la durée.