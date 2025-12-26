PSG : C'est officiel pour Achraf Hakimi !

Alexis Brunet

Ce vendredi, le Maroc va disputer le deuxième match de sa CAN face au Mali et les compositions d’équipes ont été annoncées. Déjà absent lors de la première rencontre face aux Comores, Achraf Hakimi ne sera pas titulaire. Le joueur du PSG prend place sur le banc et c’est Noussair Mazraoui qui s’occupera du côté droit de la défense.

Le 4 novembre dernier, lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est sérieusement blessé à la cheville. Un énorme coup dur pour le latéral droit dans l’optique de disputer la CAN au Maroc quelques semaines plus tard.

Hakimi a loupé le match d'ouverture Malgré cette grosse blessure, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a confiance en Achraf Hakimi et il l’a appelé dans sa liste pour disputer la CAN. Pas encore remis sur pied, le joueur du PSG a malheureusement loupé le match d’ouverture face aux Comores (victoire 3-0 des Lions de l’Atlas).