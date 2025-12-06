Un joueur de l’OM s’annonce ailleurs, ça vire à la catastrophe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Heureux de revenir à Lille, Timothy Weah a vécu une soirée compliquée avec l’OM, s’inclinant sur la pelouse du LOSC (0-1) ce vendredi. Une contreperformance que les Marseillais avaient du mal à digérer, eux qui restaient déjà sur un nul frustrant contre Toulouse le week-end dernier.

Joueur du LOSC entre 2019 et 2023, Timothy Weah a retrouvé son ancienne maison ce vendredi, avec le maillot de l’OM. Une rencontre qui lui tenait à cœur. « Le fait de rentrer la maison, c'est toujours bien. J'ai été bien reçu par les supporters là-bas, j'ai vécu des bons moments là-bas. C'est une fierté de rejouer là-bas, de retrouver le stade », savourait l’international américain en conférence de presse, à la veille du match.

« Il faut se remettre vite » Mais ces retrouvailles avec son ancienne équipe ne se sont pas déroulées comme l’avait imaginé Timothy Weah, l’OM s’inclinant face à Lille sur un but d’Ethan Mbappé (0-1) après être passé à côté de son match. « On n’a pas réussi à trouver quelque chose, cela nous a fait mal, a confié Weah après le coup de sifflet final, au micro de beIN Sports. On a changé après la pause, mais ce n’était pas suffisant. On n’a pas réussi à marquer, on prend la responsabilité de la défaite, ce sera une nuit difficile pour nous, mais il faut continuer. Lille était meilleur que nous, ils méritent. Mais c’est comme cela, il faut se remettre vite, on va se remettre vite pour la Ligue des Champions, on va relever la tête ».