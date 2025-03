F1 - Vertappen : Transfert officiel, la rupture est confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Red Bull a officialisé son changement de pilotes après seulement deux courses. Ainsi, à Suzuka c'est Yuki Tsunoda qui sera dans la baquet de la RB21 à la place de Liam Lawson, qui faire déjà le chemin inverse pour retourner chez Racing Bulls. Un transfert que Max Verstappen a mal vécu et il ne s'en cache pas comme en témoigne le message liké par le quadruple champion du monde.

C'est un choix qui ne manque pas de faire parler. Après seulement deux courses, Red Bull a décidé de se séparer de Liam Lawson. Le pilote néo-zélandais, qui avait remplacé Sergio Pérez, n'aura donc pas eu le temps de s'adapter à la RB21 et va déjà retourner chez Racing Bulls pour faire équipe avec Isack Hadjar. Et pour cause, c'est Yuki Tsunoda qui a été promu chez Red Bull. Un choix qui n'aurait pas du tout plus à Max Verstappen, agacé de la précipitation de son équipe. D'ailleurs, le quadruple champion du monde a liké un message de son ami et ancien pilote de F1 Giedo van der Garde qui critique ouvertement le choix de Red Bull. Par conséquent, en likant ce post, Max Verstappen officialise la rupture avec son équipe.

Verstappen like un message critique contre Red Bull

« J’en ai un peu marre de tous ces commentaires selon lesquels la F1 est le sport le plus difficile en termes de performances et que lorsqu’on n’est pas à la hauteur, il faut en assumer les conséquences. Oui, il faut performer. Oui, la pression est insensée. Mais à mon avis, cela relève plus de l’intimidation ou d’un coup de panique que de véritables exploits sportifs de haut niveau », écrit l'ancien pilote sur son compte Instagram avant de poursuivre.

«J’en ai un peu marre»

« Ils ont pris une décision, en toute connaissance de cause : accorder deux courses à Liam, pour finalement le briser. N’oublions pas le dévouement, le travail acharné et le succès que Liam a accumulés tout au long de sa carrière pour atteindre son niveau actuel. Je me souviens de mon sang, de ma sueur et de mes larmes, et c’était pour atteindre la F1. Sans parler de piloter pour une équipe de pointe. Certes, il a sous-performé lors des deux premières courses, mais s’il y a quelqu’un qui en est conscient, c’est bien lui-même. Peut-être l’a-t-il suggéré lui-même, mais sinon, je souhaite à Liam toute la force et le courage nécessaires sur la grille au Japon. Fais-toi confiance, relève la tête et prouve-leur qu’ils ont tort », ajoute Giedo van der Garde. Un message liké par Max Verstappen qui marque donc officiellement sa rupture avec Red Bull.