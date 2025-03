F1 - Alpine : Menacé, il lâche une annonce improbable avec Gasly

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le début de saison 2025 ne sourit pas véritablement à Alpine qui n’a toujours pas réussi à inscrire le moindre point lors des deux premières courses. Si Pierre Gasly montre des signes d’optimismes, ce n’est pas vraiment le cas de Jack Doohan. Sur la sellette, le jeune Australien a néanmoins affirmé être proche du rythme de son coéquipier.

Un début de saison très compliqué pour Alpine. En effet, l’écurie française pointe à la dernière place du classement des constructeurs en étant la seule formation à n’avoir inscrit aucun point lors de ces deux premières épreuves de la saison 2025. Si Pierre Gasly doit encore trouver son rythme de croisière, le jeune rookie Jack Doohan n’a pas véritablement impressionné. Selon plusieurs consultants du monde de la Formule 1, son baquet est menacé, alors qu’Alpine peut faire appel au talentueux Franco Colapinto.

« Nous sommes assez proches Pierre et moi »

Cependant, l’Australien lui, estime être très proche de Pierre Gasly en termes de performance : « Je pense qu’en moyenne, nous sommes assez proches, Pierre et moi, notamment sur le rythme sur un tour, à plus ou moins un dixième près selon la séance. Il y a donc beaucoup de points positifs à retenir. Je dois juste me ressourcer, faire mieux en course pour éviter tout problème. Mais oui, selon moi c’est beaucoup de positif. Nous n’avons pas encore obtenu ce résultat dans le top 10 pour le démontrer, mais le cercle restreint de la direction le comprend, et je pense que c’est le plus important. »

« Pour l’instant, il va falloir continuer à travailler »

« Les gars sont super contents dans l’équipe, c’est sûr. Flavio [Briatore], Oliver [Oakes], Luca [De Meo], nos supporters, vont vouloir marquer des points. Donc, quand la voiture sera au niveau pour cela, il faudra être sur la bonne voie pour maximiser ses performances. Mais pour l’instant, il va falloir continuer à travailler, garder la tête froide, et j’espère que Suzuka sera un meilleur circuit pour nous », conclut Jack Doohan avec optimisme, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.