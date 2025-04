«Je n'en peux plus», le coup de gueule que personne n'a vu venir sur Adil Rami !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Adil Rami a pris sa retraite sportive, mais ce n'est pas pour autant qu'il a quitté le devant de la scène. En effet, le champion du monde 2018 a encore aujourd'hui de nombreuses caméras braquées sur lui et ce à travers différents projets. Une présence qui en agace plus d'un. C'est notamment le cas de Pierre Ménès, qui commence un peu à en avoir marre de voir Rami partout.

Plus en activité aujourd'hui, Adil Rami n'en reste pas moins au coeur de l'actualité. Après sa carrière de footballeur professionnel, il a décidé de se lancer sur Twitch, multipliant ainsi les live avec sa communauté. Mais ce n'est pas tout puisqu'à côté, Rami a d'autres gros projets. En ce moment, on peut ainsi le voir sur TF1 dans Danse avec les stars ainsi que sur M6 avec Les Traitres. Et voilà également qu'Adil Rami fait partie de l'aventure de la Kings League en France, étant ainsi le président de son club, le Wolff Pack.

Pierre Ménès pas fan de la Kings League

Sur Youtube, Pierre Ménès a d'ailleurs été interrogé sur le phénomène de la Kings League qui débarque en France. « La Kings League ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Je peux comprendre que ce soit très sympa à organiser, de le faire, d'y jouer. Mais en termes de football, ça n'a aucun intérêt. Il y a des règles ridicules, dont je n'ai pas compris la moitié », a tout d'abord lâché le journaliste sportif.

« Si je me mets ma télé, il est partout »

C'est ensuite que Pierre Ménès a fait part de son agacement à propos d'Adil Rami, confiant : « C'est encore un truc où on voit Adil Rami. J'ai beaucoup d'amitié pour Adil Rami, mais si je me mets ma télé, il est partout. Tu regardes Danse avec les stars, paf Adil Rami. Tu regardes Les Traitres, paf Adil Rami. Tu vas sur Twitter, paf Adil Rami. J'en peux plus. Je n'en peux plus de cette omniprésence. Et y'a Robert Pirès qui n'est pas bien loin, encore Pirès ne fait pas Danse avec les stars ni Les Traitres ».