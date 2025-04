Officiel - Samir Nasri : Le transfert que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A 32 ans, Giannelli Imbula a accepté un challenge spécial dans le football : la Kings League France. Celui qui était promis aux plus grands clubs dont le Real Madrid n’aura impressionné qu’à l’OM jusqu’à son départ pour Porto il y a 10 ans de cela. Le Petit Prince de Marseille, à savoir Samir Nasri, l’a relancé après une année d’inactivité chez F2R.

Depuis le 6 avril dernier, la Kings League France a débuté. Deux journées se sont déjà déroulées avec deux victoires pour F2R, équipe présidée par AmineMaTué et entraînée par Samir Nasri. Sur les sept joueurs de champ, l’ancien milieu offensif de l’OM peut compter sur deux anciens joueurs professionnels : Benoît Costil dans les buts et Jérémy Ménez.

Après Costil, Nasri recrute Imbula pour la Kings League France

Ayant le droit à une troisième et ultime Wild Card, à savoir les joueurs non-draftés, Samir Nasri et le streamer AmineMaTué ont fait leur choix : ce sera Giannelli Imbula. L’annonce a été effectuée ce vendredi, à 48 heures de la troisième journée de la Kings League France contre le 360 Nation d’Aurélien Tchouaméni, de Jules Koundé et de Mike Maignan.

Imbula, dernière wild card de F2R

Avec un gardien, un attaquant et un milieu de terrain grâce au recrutement de Giannelli Imbula, l’équipe de Samir Nasri pourrait bien asseoir son statut de favorite d’une compétition dans laquelle elle se classe à la deuxième place à la différence de buts derrière le groupe présidé par le vidéaste Squeezie avec Maxime Biaggi et Djilsi. Reste à savoir si le renfort d’Imbula portera ses fruits à présent.