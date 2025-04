Nasri passe un coup de fil, son transfert est bouclé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Kings League France débute le 6 avril. En attendant le coup d'envoi de cette première saison française, les huit équipes peaufinent leur groupe. Récemment, l'équipe présidée par Samir Nasri, Jérémy Ménez et Aminematué a fait parler d'elle en recrutement Benoît Costil. Ce mardi, l'ancien portier de l'équipe de France s'est prononcé sur les retrouvailles avec la fameuse génération 1987.

Ancien gardien des Girondins de Bordeaux et de l’équipe de France, Benoît Costil rejoint la Kings League, dans l’équipe de Samir Nasri. Le Marseillais a appelé son ancien coéquipier chez les jeunes pour le convaincre de se lancer.

« Samir m’a contacté »

« Samir m’a contacté pour me demander si j’étais partant. J’étais hésitant au début, car je ne connaissais pas le contexte. Après une petite réflexion et après m’être renseigné, je me suis dit que ça pouvait être cool : c’est du foot, il y a possibilité de vivre une aventure différente avec des coéquipiers et de prendre du plaisir. Que Samir et Jérémy pensent à moi m’a fait aussi plaisir par rapport à la « génération 1987 » » a confié Costil lors d’un entretien accordé à Sud-Ouest.

La génération 1987 se retrouve

Une invitation d’autant plus surprenante que Costil avait perdu contact avec Nasri et Jérémy Menez. « Samir a fait sa carrière à l’étranger. Je le croisais moins sur les terrains que Jérémy. On se suit sur Instagram, mais on ne s’appelait pas » a-t-il lâché.