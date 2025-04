«C’est foutu», l’annonce de Pierre Ménès sur sa santé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur sa chaîne Youtube ce lundi, Pierre Ménès a été interrogé sur sa forme physique. En proie à de sérieux soucis de santé, l'ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal + a confirmé que l'un de ses genoux était dans un piteux état. La pose d'une prothèse devient une nécessité.

Pierre Ménès revient de loin. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal + était passé proche de la mort en 2016. Atteint d'une cirrhose Nash, causée par l'obésité, l'hypertension, et un diabète de type II mal maîtrisé, il ne doit sa survie qu’à une greffe du foie et du rein. Quelques années plus tard, il avait été hospitalisé durant la pandémie de coronavirus. A l’époque, le journaliste s’estimait « chanceux » d’être encore en vie.

Ménès donne de ses nouvelles

Malgré sa santé fragile, Ménès continue de suivre l’actualité du football, qu’il analyse sur sa chaîne Youtube. Au cours de l’une de ses vidéos, il a justement évoqué sa santé fragile, révélant que son genou était dans un état déplorable.

« Il y a plus dramatique »

« Il est foutu le genou, il n’y a plus de cartilage la poste d’une prothèse est indispensable. Il y a plus dramatique » a-t-il déclaré sur Pierrot Le Foot ce lundi.