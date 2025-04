Pierre Ménès : Ses belles rencontres à Paris

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG et son président, Nasser Al-Khelaïfi, ont fait l’objet d’un Complément d’enquête diffusé jeudi dernier, un focus a notamment été fait sur le carré VIP du club de la capitale, dans lequel on aperçoit plusieurs personnalités, notamment le journaliste Pierre Ménès. Ce dernier est revenu sur l’ambiance et les personnes que l’on peut y rencontrer.

Accueillant les plus grandes stars de la planète ces dernières années, le carré VIP du Parc des Princes est devenu un lieu stratégique pour le PSG et son propriétaire, le Qatar. Ce qui a été illustré par Complément d’enquête dans son documentaire diffusé jeudi dernier sur France 2, où l’on aperçoit notamment Pierre Ménès.

« Tu croises évidemment énormément de VIP et de têtes connues »

« Tu peux difficilement être mieux placé parce que t’es assis dans des fauteuils confortables, tu as un buffet, avant le match, après le match et à la mi-temps de haute qualité. Tu croises évidemment énormément de VIP et de têtes connues. C’est un moment très agréable dont l’ambiance n’a évidemment pas grand-chose à voir avec un stade de foot. Mais bon, ce n’est pas non plus aussi éloigné d’une tribune d’honneur dans un autre club », a déclaré Pierre Ménès, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« J’ai été une vingtaine de 20 fois dans le carré VIP au PSG »

Pierre Ménès poursuit : « Effectivement le buffet est sûrement de meilleure qualité qu’ailleurs et l’ensemble est plus classe. Mais sinon, c’est comme une tribune d’honneur n’importe où. J’ai été une vingtaine de 20 fois dans le carré VIP au PSG parce que c’était l’époque où j’étais le plus médiatisé à Canal+. »