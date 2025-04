Antoine Dupont : Une nouvelle histoire d’amour attendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont va donc louper environ 9 mois de compétition avec les Bleus et le Stade Toulousain. Et Ugo Mola, son entraîneur en club, est déjà en quête d'un nouveau coup de coeur pour remplacer Dupont durant cette période.

Récemment opéré avec succès de sa rupture des ligaments croisés du genou droit, blessure contractée pendant le match du Tournoi des 6 Nations en Irlande avec le XV de France, Antoine Dupont va être éloigné des terrains pendant un long moment (indisponibilité estimée aux alentours de 9 mois). Un gros coup dur pour son club du Stade Toulousain, qui va tenter de faire au mieux sans la présence de Dupont. Et Ugo Mola, le coach haut-garonnais, attend un nouveau coup de coeur pour y parvenir comme il l'a expliqué en conférence de presse.

« Peut-être aussi qu'on révélera d'autres joueurs »

« Son absence n'est pas neutre, évidemment. Je ne sais pas ce que serait devenu Aimé Jacquet sans Zinedine Zidane, et je ne sais pas trop ce que je vais devenir sans Antoine Dupont. Non pas que je me compare à Aimé Jacquet, mais Aimé Jacquet a quand même gagné avec Zidane, le meilleur joueur du monde. Peut-être aussi qu'on révélera d'autres joueurs, notamment en termes de leadership et de capacité à gérer les moments clés. Mais le plus gros crève-cœur, il est évidemment pour Antoine, parce que c'est un garçon qui est né pour gagner des trophées. Voyez l'appétit qu'il avait à être de ceux qui ont soulevé le trophée de l'équipe de France à la fin du dernier Tournoi des Six Nations. Il est fait comme ça, il n'aime pas trop laisser sa place. C'est un contretemps malheureux pour lui avant tout », a indiqué Ugo Mola au sujet de la longue absence d'Antoine Dupont.

« Le Stade Toulousain a toujours réussi »

« On vit dans un système un peu complexe, en mouvement permanent, et c'est vrai que je ne sais pas si les équipes sans Zidane ou sans Cruyff ont réussi à gagner. Ce que je sais, c'est que le Stade Toulousain a toujours réussi à combler ces moments un peu charnière où des joueurs partaient ou se blessaient, et ce dans toutes les générations. Après, l'impact d'Antoine sur notre génération et l'entraîneur que je suis manque terriblement. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas déclarer forfait. On va essayer de s'accrocher », poursuit le coach du Stade Toulousain. Reste à savoir s'il trouvera la pépite pour remplacer Antoine Dupont dignement.