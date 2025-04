Antoine Dupont prend enfin sa revanche !

Axel Cornic

Blessé depuis le 8 mars dernier, avec un retour programmé au mieux pour l'automne prochain, Antoine Dupont s’occupe comme il peut. Ainsi, le capitaine du XV de France a décidé d’ouvrir un restaurant avec son frère Clément, nommé en l’honneur de son père et situé dans son village natal de Castelnau-Magnoac.

Si la victoire dans le Tournoi des 6 Nations est une excellente nouvelle pour le rugby français, la blessure d’Antoine Dupont a un eu plombé la fête. Touché au genou droit, le demi de mêlée sera éloigné des terrains pour plusieurs mois et les plus optimistes l’attendent pour la tournée de novembre du XV de France. Mais il n’y a pas que le rugby dans la vie du rugbyman de 28 ans...

Les Dupont ouvrent un restaurant

Le 9 avril, Dupont va en effet ouvrir avec son frère un restaurant nommé « Chez Jean », en l’honneur de son père. Un retour aux sources pour celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, qui s’est notamment associé à son coéquipier Cyril Baylle. « Le restaurant a connu un grand succès dans les années 90 et 2000. C’était un lieu très vivant. Il y avait la bonne cuisine traditionnelle en haut, au village avec les grands-parents, et un peu plus de fantaisie ici » a raconté Clément Dupont, qui va aider Antoine à prendre sa revanche.

« Quand j'étais petit, on avait presque honte de dire qu'on était paysans »

Car dans un entretien accordé à BRUT, le capitaine du XV de France avait confié n’avoir pas que des bons souvenirs de son enfance et de ses origines paysannes. « Quand j'étais petit, on avait presque honte de dire qu'on était paysans » avait avoué Antoine Dupont. « La connotation était toujours négative, je me souviens qu'à l'école, pour écrire le métier de mes parents, j'écrivais hôtelier-restaurateur et je n'écrivais pas agriculteur. Et aujourd'hui on arrive à être fiers et à plus valoriser cela ».