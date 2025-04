Antoine Dupont «chez Jean», la nouvelle aventure !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou, Antoine Dupont va devoir mettre de côté le rugby au moins jusqu’à l’automne prochain. D’ici là, il pourra se consacrer à un autre projet important avec le lancement d’un restaurant en hommage à son père, qui pourrait lui prendre pas mal de temps au cours des prochains mois.

Le rugby va devoir faire à moins d’Antoine Dupont au moins jusqu’à l’automne prochain. Certains espèrent en effet son retour dès la tournée de novembre du XV de France, avec notamment des chocs face à l’Afrique du Sud et l’Australie. Mais en attendant, le demi de mêlée va avoir d’autres occupations...

« C’était le restaurant que nos grands-parents avaient confié à notre père »

Le 9 avril prochain, va en effet ouvrir le restaurant Chez Jean, restaurant qu’Antoine et son frère Clément ont racheté et nommé en honneur de leur père. « Comme on ne pouvait pas s’investir à temps complet dedans, on a commencé par ça. Mais l’identité d’ici, c’était le restaurant que nos grands-parents avaient confié à notre père » a confié le frère du capitaine du XV de France, dans un entretien accordé à La Nouvelle République des Pyrénées.

Une affaire de famille

« Ils ont façonné cet établissement durant les années 80, avec d’ailleurs beaucoup de bois de récupération, provenant de fermes voisines » a confié Clément Dupont, déjà éleveur de proc de Bigorre dans la vie de tous les jours. « Le restaurant a connu un grand succès dans les années 90 et 2000. C’était un lieu très vivant. Il y avait la bonne cuisine traditionnelle en haut, au village avec les grands-parents, et un peu plus de fantaisie ici. D’ailleurs, je ne suis pas sûr que mon grand-père aurait validé tout ce que mon père servait ici ». A noter que Cyril Baylle, coéquipier d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain et le XV de France, est également actionnaire dans cette affaire.