Antoine Dupont l'a quitté, il démarre une belle histoire !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin du Tournoi des 6 Nations et sur le reste de la saison. Il ne sera de retour au mieux qu’à l’automne prochain, avec son club du Stade Toulousain qui a décidé de tenter le pari Ange Capuozzo pour le remplacer à la mêlée.

Alors qu’il survolait sur la planète rugby, Antoine Dupont a été stoppé par une blessure au genou lors du choc du 6 Nations 2025, entre le XV de France et l’Irlande. Un véritable coup dur pour son club du Stade Toulousain, qui comptait sans aucun doute sur lui pour réaliser un deuxième doublé Champions Cup-Top 14 en cette fin de saison.

La surprise Capuozzo

Pour le remplacer, il y a évidemment Paul Graou, avec le Japonais Naoto Saito en doublure ou encore plusieurs jeunes pousses. Pourtant, le Stade Toulousain a surpris tout le monde en annonçant vouloir essayer Ange Capuozzo à la mêlée ! L’action a rapidement suivi les mots, puisque l’arrière ou ailier de formation a joué une quinzaine de minutes en 9 lors de la dernière journée de Top 14, face à la Section Paloise (55-10). Et l’international italien a réalisé une prestation très aboutie, avec notamment un triplé.

« Ce n’est pas un poste qui m’est étranger, au contraire je m’y sens bien »

Cette reconversion semble plaire à Capuozzo, comme il l’a tout récemment confié. « Ce n’est pas un poste qui m’est étranger, au contraire je m’y sens bien, après aujourd’hui je m’épanouis énormément à l’aile » a déclaré le joueur du Stade Toulousain auprès de l’AFP. Et il n’est pas le seul, puisque Clément Poitrenaud est également séduit ! « Dans la perspective de cette fin de saison, on avait envie de le voir quelques minutes à ce poste. Et franchement, je pense que c’est plutôt pas mal » a avoué le coach des arrières toulousains.