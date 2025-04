PSG : Coup de gueule de Dembélé, Luis Enrique répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Élu MVP après la défaite du PSG sur la pelouse d’Aston Villa (2-3), Ousmane Dembélé n’a pas manqué de s’agacer de la prestation parisienne malgré la qualification pour les demi-finales. Interrogé sur les propos du numéro 10 du PSG, Luis Enrique lui a répondu.

Mardi soir, le PSG a eu très chaud sur la pelouse d'Aston Villa. Bien qu'ils menaient 2 à 0 après s'être imposé 3 buts à 1 à l'aller, les Parisiens se sont fait peur puisque les hommes d'Unai Emery se sont finalement imposés 3 à 2. Elu homme du match, Ousmane Dembélé n'était toutefois vraiment pas satisfait après le match et l'a fait savoir.

Dembélé pousse un coup de gueule

« Il faut être exigeant, surtout dans ces matchs-là. On s'est rendu la tâche difficile, même si Aston Villa a mis beaucoup de pression. Ils ont des bons joueurs aussi. Mais je pense qu'on s'est rendu la tâche très difficile. En deuxième mi-temps, on s'est complètement relâché. On s'est cru trop beau. À 2-1, on a cru qu'on était déjà qualifié et que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes juste devant leur public. Avec un public chaud comme ça, ils peuvent renverser le match. Donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finale », lâchait le numéro 10 du PSG au micro de Canal+ à l’issue du match. Un coup de gueule auquel a répondu Luis Enrique en conférence de presse.

Luis Enrique répond !

« Je pense que c'est un match qui a correspondu à ce que nous avions envisagé, à ce que nous avions en tête. Comme vous avez pu le constater, nous n’avons spéculé à aucun moment du match. Nous avons marqué deux buts, rapidement, sur deux très belles contre-attaques, en profitant des espaces. Nous sommes une équipe qui attaque très bien contre les blocs bas, mais quand on nous laisse des espaces, nous attaquons encore mieux. Je pense que nous avons fait un début de match exceptionnel, mais c'est vrai que je n’ai pas du tout aimé la fin de la première mi-temps. Il y a eu davantage d'actions qui ne correspondaient pas au niveau d'exigence de la Ligue des Champions. Nous avons encaissé un but sur une erreur un peu enfantine. Aston Villa est alors entré dans le match et dans cette phase finale. Au début de la seconde période, nous avons encaissé deux buts en trois minutes. Nous avons ensuite rencontré beaucoup de difficultés, enduré beaucoup de souffrance, subi de nombreuses occasions franches et ils auraient même pu égaliser (sur l’ensemble des deux matchs). C’était très, très, très compliqué. Mais il est clair qu’il s’agit d’une compétition où [Aston Villa] commence la seconde manche pratiquement éliminé, avec très peu d'options, et arrive à renverser la situation… De notre côté, cela nous a permis de grandir et de nous améliorer. Je suis très heureux de notre nouvelle qualification en demi-finales, pour la seconde année consécutive. Je crois que c'est un point très positif qui nous fera grandir et progresser. Et je suis ravi du résultat final », a confié l’entraîneur du PSG devant les médias.