Antoine Dupont : Son retour est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du dernier Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont va manquer plusieurs mois de compétition sans que l’on sache exactement combien. Cependant son entraîneur au Stade Toulouse, Ugo Mola, a vendu la mèche, évoquant un retour de son demi-de-mêlée pour la fin de l’année.

Absent plusieurs mois, Antoine Dupont souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, mais la durée de son indisponibilité est encore incertaine. Cependant, Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, en dit plus en lâchant un petit indice sur le retour du capitaine du XV de France.

«Il va revenir en novembre ou en décembre prochain, peut-être un peu avant»

« Après, l'impact d'Antoine sur notre génération et l'entraîneur que je suis manque terriblement. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas déclarer forfait. On va essayer de s'accrocher. Peut-être que sans lui on sera beaucoup moins dangereux, mais peut-être aussi que son absence nous obligera à nous comporter différemment. En tout cas, je peux vous assurer que quand il va revenir en novembre ou en décembre prochain, peut-être un peu avant, ça reboostera l'ensemble de ses partenaires pour continuer à gagner », explique le coach toulousain en conférence de presse, avant de poursuivre en s'interrogeant sur la façon dont allait réagir son équipe sans son leader.

«Il me tarde de savoir comment on va se comporter sans Antoine»

« Il me tarde de savoir comment on va se comporter sans Antoine, parce que même aujourd'hui à l'entraînement, il y a des petites choses qui flottaient alors que d'habitude elles ne flottent pas autant. On vit dans un système un peu complexe, en mouvement permanent, et c'est vrai que je ne sais pas si les équipes sans Zidane ou sans Cruyff ont réussi à gagner. Ce que je sais, c'est que le Stade Toulousain a toujours réussi à combler ces moments un peu charnière où des joueurs partaient ou se blessaient, et ce dans toutes les générations », ajoute Ugo Mola. Première réponse dimanche avec le huitième de finale de Coupe des Champions contre Sale.