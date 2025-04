XV de France : Ntamack sous pression avec Antoine Dupont !

Axel Cornic

En l’absence d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou, Romain Ntamack a mené le XV de France jusqu’à la victoire dans le 6 Nations 2025. Et il va devoir faire la même chose avec le Stade Toulousain, qui après le doublé de la saison dernière semble bien décidé à aller au bout, en Top 14 comme en Champions Cup.

La charnière a toujours été le gros débat du rugby français. Mais le XV de France semble enfin s’en être trouvée une avec Romain Ntamack et Antoine Dupont, quasiment incontournables depuis l’arrivée de Fabien Galthié en 2019. Sauf blessures ou absence comme cela a été le cas récemment, ils sont des touts les batailles tricolores…

« C'était ma première titularisation en dix à l'ouverture avec l'équipe de France avec Antoine »

La première remonte à 2019 justement lors d’un match face à l’Écosse au Tournoi des 6 Nations, avec une Une de L’Équipe pour le prouver. « C'était ma troisième sélection. C'était ma première titularisation en dix à l'ouverture avec l'équipe de France avec Antoine (Dupont). Ce n'était pas un contexte super évident aussi pour nous. On ne gagnait pas beaucoup de matches » a confié l’ouvreur du XV de France et du Stade Toulousain, dans un entretien accordé au quotidien.

« Il ne fallait pas trop se rater et c'est vrai qu'on avait un peu de pression »

« Moi, j'avais 19 ans, Antoine en avait 21 ou 22, je crois. On avait perdu les deux premiers matches. Donc le troisième, il ne fallait pas trop se rater et c'est vrai qu'on avait un peu de pression » a poursuivi Romain Ntamack. « Mais on était jeunes, on ne faisait pas trop attention à la pression qui pouvait être sur nous par rapport aux résultats et au fait qu'il fallait gagner. Et au final, on avait fait un bon match et on avait sauvé un peu les meubles sur ce match-là ». Ce jour-là, le XV de France s’était imposé à domicile (27-10), avec notamment un essai de son numéro 10.