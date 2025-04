PSG : «Une grave erreur», Luis Enrique pique une colère !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes en match en retard de la 29ème journée de Ligue 1. Les Parisiens ont conservé leur série d’invincibilité, mais ils n’ont pas réussi à s’imposer et ils ont dû se contenter d’un match nul 1-1. Après la rencontre, agacé, Luis Enrique a notamment déclaré que le but nantais était une grave erreur.

Le PSG parviendra-t-il à terminer la saison invaincu en Ligue 1 ? Il ne reste plus que quatre matches aux Parisiens et l’exploit semble possible. Mardi soir, les Parisiens étaient opposés au FC Nantes et ils n’ont pas réussi à s’imposer, mais ils ont conservé cette invincibilité en signant un match nul 1-1.

Vitinha buteur pour le PSG

Si le PSG a conservé son invincibilité mardi soir, c’est en partie grâce à Vitinha. Le Portugais a inscrit le but parisien en première période et il porte donc son total à cinq réalisations en Ligue 1 cette saison. En fin de match, c’est Douglas Augusto qui a égalisé pour les Canaris et qui a permis à son équipe de glaner un point important dans la course au maintien.

« Le but est une erreur grave »

Visiblement, cette réalisation de Douglas Augusto n’a pas du tout plu à Luis Enrique. Au micro de DAZN, le technicien a pesté contre le but du FC Nantes, allant jusqu’à le qualifier de grave erreur. « Le but est une erreur grave, c'est très clair, une grande erreur. Mais bon, le football est fait d'erreurs et il faut l'accepter. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de choses positives que négatives même si c'est vrai qu'une équipe de notre niveau ne peut pas se permettre de faire une telle erreur. » Le coach espagnol espérera donc plus de solidité de la part de son équipe lors du prochain match de Ligue 1 face à l’OGC Nice vendredi soir au Parc des princes, avant d’aller défier Arsenal en Angleterre mardi prochain.