Danse avec les Stars : Adil Rami a vécu un drame familial, le clin d'oeil en direct !

Amadou Diawara

Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars, Adil Rami va réaliser ses dernières chorégraphies avec Ana Riera lors du prime de ce vendredi soir. Avant les premières répétitions de cette semaine, la danseuse professionnelle a annoncé à l'ancien footballeur qu'ils allaient performer sur la musique Papaoutai de Stromae. Un titre qui « parle » à Adil Rami, abandonné par son père lorsqu'il était adolescent.

Lors des demi-finales de Danse avec les Stars, Adil Rami a fait forte impression. Accompagné de sa partenaire, Ana Riera, l'ancien footballeur a eu une note de 77 sur 80. Classé premier, à égalité de points avec le couple Lénie - Jordan Mouillerac, Adil Rami s'est logiquement qualifié pour la finale de DALS. Et pour sa dernière performance sur les parquets de TF1, le champion du monde 2018 prépare une chorégraphie particulière à ses yeux.

«La chanson, c'est Papaoutai de Stromae»

Grâce à une vidéo publiée par TF1, on a pu assister à une partie des premières répétitions de la semaine d'Adil Rami et d'Ana Riera. Avant de démarrer la séance, la danseuse professionnelle a pris la température auprès de son partenaire, avec qui elle va disputer la grande finale de Danse avec les Stars. « Alors le finaliste, il est content ? », a lancé Ana Riera. « En fait, je suis vraiment content, mais ma carrière me rappelle que ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut aller chercher la victoire », a répondu Adil Rami.

«Elle te parle, par rapport au sujet, à l'histoire»

Dans la foulée, Ana Riera a déroulé le programme qu'elle a concocté pour l'ultime prime de Danse avec les Stars. Et Adil Rami va devoir danser sur une musique qui évoque son histoire familiale. L'ancien défenseur central de l'OM ayant été abandonné par son père lorsqu'il avait onze ans. « Cette semaine, c'est une semaine intense, parce qu'il y a trois danses à faire. Dans les trois danses, il y a une danse qu'on a déjà faite, donc ça, c'est une chose en moins à apprendre, mais bon, il faudra quand même la réviser. C'est le tango argentin, qu'on avait fait sur James Bond. Ensuite, tu as deux autres danses à apprendre : un quick-step et un freestyle. Un freestyle, ça veut dire qu'en fait, on mélange tous les styles dans une danse. On choisit et on danse par rapport à la musique. Notre style de danse va dépendre de la musique. Après, ce qui va être bien, c'est aussi de pouvoir prendre des choses qu'on a apprises toutes la saison. Il faut qu'on mette un peu de tout. Il y a des steps que tu connais déjà, et on va mélanger tout. La chanson, c'est Papaoutai de Stromae. C'est une super belle musique, et je pense qu'elle te parle aussi, par rapport au sujet, à l'histoire. Le but, c'est que tu fasses quelque chose de nouveau, et aussi que tu utilises ce que tu as appris pendant la saison », a détaillé Ana Riera.