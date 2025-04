«On va le revoir très rapidement», surprise pour Antoine Dupont ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du Tournoi des VI Nations, avec le XV de France, Antoine Dupont s’est grièvement blessé au genou. Par conséquent, le demi de mêlée par être absent plusieurs mois et cela pourrait porter préjudice à son club, le Stade Toulousain. Mais visiblement, Dupont pourrait très prochainement retrouver ses potes à Toulouse.

Il va désormais falloir être patient pour revoir Antoine Dupont sur un terrain de rugby. En effet, alors que le demi de mêlée était au sommet de son art, il a été coupé net dans son élan lors du Tournoi des VI Nations. Face à l’Irlande, Dupont a été touché au genou et une rupture des ligaments croisés lui a ensuite été diagnostiquée. Par conséquent, le joueur du Stade Toulousain en a pour une absence de plusieurs mois. Néanmoins, un retour rapide a été annoncé par Julien Marchand.

« On va le revoir très rapidement »

Rapporté par La Dépêche, Julien Marchand s’est confié sur Antoine Dupont et son absence. Le joueur du Stade Toulousain a alors fait savoir à ce propos : « On a un groupe Whatsapp où il nous fait quelques blagues de temps en temps. Il était dans le dur la semaine après son opération, parce qu’il avait quelques douleurs au genou. Ce n’est pas grave, ce sont les douleurs d’après-opération. Il va commencer à rebouger. Je sais qu’il va en rééducation à Capbreton, qu’il ressort un petit peu. On va le revoir très rapidement je pense au sein du club, et c’est cool ».

« Un joueur incroyable qui nous a apporté sur tellement de matchs »

Toujours concernant Antoine Dupont, Julien Marchand a confié : « On connaît très bien ses qualités, on sait que c’est un joueur incroyable qui nous a apporté sur tellement de matchs et presque de saisons. Ce serait mentir de ne pas le prendre en compte. En revanche, il nous reste de très très bons joueurs dans l’équipe. Il ne faut pas se chercher d’excuses par rapport à une blessure, cela peut arriver. Celle d’Antoine est le cas. On ne va pas trop se chercher d’excuses. On a confiance en tous nos numéros 9. Ils ont prouvé pendant les doublons qu’ils étaient largement au niveau. On va avancer sans Antoine. Évidemment qu’on est triste et déçu pour lui, mais on va finir notre saison à fond, comme toujours ».