Fiasco à l'OM, il règle ses comptes !

Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 et véritable idole des supporters de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco n’est pas du tout satisfait du recrutement opéré lors du mercato hivernal. Il a d’ailleurs directement attaqué Pablo Longoria et Mehdi Benatia, coupables d’avoir déstabilisé l’effectif avec les différents coups bouclés sur le marché des transferts.

Rien ne va plus à Marseille. Après avoir passé tout l’hiver à la deuxième place de Ligue 1, l’OM l’a perdue suite à une série de défaites et se retrouve désormais sur la dernière marche du podium. Et ça pourrait bien s’empirer, puisque les hommes de Roberto De Zerbi pourraient voir s’envoler la troisième place et une qualification en Ligue des Champions, en cas de nouvelle défaite.

« Le mercato hivernal a cassé une dynamique »

Pour Éric Di Meco, tout a basculé lors du mercato hivernal, au cours duquel Pablo Longoria et Mehdi Benatia n’ont pas répondu aux réels besoins de l’équipe. « Le mercato hivernal a cassé une dynamique d'équipe qui était plutôt pas mal et qui avait permis à l'OM de rester 2e pendant un moment » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, sur RMC Sport.

« Tu es obligé de jouer avec trois défenseurs centraux, qui n'en sont pas »

« J'ai quand même l'impression qu'on s'est renforcé à des endroits où l'on n'avait pas besoin » a poursuivi Di Meco. « Surtout quand je vois maintenant que tu es obligé de jouer avec trois défenseurs centraux, qui n'en sont pas ». Lors de la dernière rencontre de l’OM face à l’AS Monaco (3-0), il n’y avait en effet aucun véritable défenseur central de métier sur le terrain.