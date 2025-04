Antoine Dupont - Zidane : L’absence inquiétante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de la victoire du XV de France en Irlande lors du Tournoi des VI Nations, on a assisté à la grave blessure d’Antoine Dupont. Verdict : rupture des ligaments croisés pour le Français. L’absence va donc être longue pour le demi de mêlée et cela pourrait notamment être préjudiciable pour son club, le Stade Toulousain. De quoi faire réagir Ugo Mola, qui s’est notamment laissé aller à une comparaison entre Dupont et… Zinedine Zidane.

Ce dimanche, le Stade Toulousain va retrouver la Champions Cup avec une rencontre face à Sale. Et c’est donc désormais sans Antoine Dupont que la formation entraînée par Ugo Mola va devoir faire pour espérer aller chercher le trophée. Victime d’une rupture des ligaments croisés avec le XV de France face à l’Irlande lors du Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée va être absent pendant de longs mois le temps de se soigner après avoir été opéré et se remettre en forme. Perdre son meilleur joueur n’est forcément pas anodin pour le Stade Toulousain et Ugo Mola se pose quelques questions sur cette absence de Dupont.

« Je ne sais pas ce que serait devenu Aimé Jacquet sans Zinedine Zidane »

Présent en conférence de presse, Ugo Mola a évoqué le fait de devoir désormais jouer sans Antoine Dupont. C’est alors que l’entraîneur du Stade Toulousain, rapporté par La Dépêche, a fait un parallèle avec Zinedine Zidane : « Ce n’est pas neutre. Je ne sais pas ce que serait devenu Aimé Jacquet sans Zinedine Zidane, je ne sais pas trop ce que je vais devenir sans Antoine Dupont. Non pas que je me compare à Aimé Jacquet, mais il a gagné avec Zinedine Zidane, le meilleur joueur du monde. Nous, on gagnait souvent avec le meilleur joueur du monde, peut-être qu’on gagnera sans lui, mais peut-être que d’autres joueurs se révéleront notamment en termes de leadership et de capacité à gérer ces moments clés ».

« Je ne sais pas si les équipes sans Cruyff, sans Zidane, ont réussi à gagner »

« Pour Antoine, le plus gros crève-cœur, avant que ce soit celui de l’entraîneur ou celui de l’équipe, c’est pour lui. C’est un garçon qui est né pour gagner des trophées. Il est fait de ce bois-là, il n’aime pas trop laisser sa place, il sait que sa carrière est comptée. C’est un contretemps malheureux pour lui avant tout. Pour nous, aussi », a poursuivi Ugo Mola avant d’en remettre une couche sur Antoine Dupont et Zinedine Zidane. « Il me tarde de voir comment on va se comporter. Même aujourd’hui à l’entraînement, il y a des petites choses qui peuvent flotter alors que d’habitude, elles ne flottent pas autant. Perdre son Zinedine Zidane… Je n’en sais rien moi, je ne sais pas si les équipes sans Cruyff, sans Zidane, ont réussi à gagner. Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que ce sport a toujours réussi à combler ces moments charnières quand des joueurs partaient, se blessaient, dans toutes les générations ».