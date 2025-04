L'OM remet ça, la grande annonce à 29M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir déjà fait affaire ensemble plusieurs fois ces dernières années, notamment avec les prêts de Joaquin Correa et Valentin Carboni, l’OM et l’Inter Milan pourraient remettre ça lors du prochain mercato estival. En ce sens, les Nerazzurri seraient très intéressés par Luis Henrique et prêts à offrir environ 29M€ pour s’attacher ses services.

Revenu à l’OM à l’hiver 2024 après avoir été prêté pendant un an et demi à Botafogo, Luis Henrique risque de vivre ses dernières semaines à Marseille. Prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, l’ailier âgé de 23 ans, auteur de 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, attise les convoitises sur le marché des transferts.

L’Inter Milan prêt à mettre 29M€ pour Luis Henrique

Selon L’Équipe, notamment deux clubs italiens seraient très intéressés par Luis Henrique, parmi lesquels on retrouverait surtout l’Inter Milan. Et d’après les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, les Nerazzurri compteraient réellement se lancer sur la piste du joueur de l’OM, qu’ils valoriseraient à environ 29M€ bonus compris.

Le Bayern Munich toujours dans la course

Dans le même temps, le Bayern Munich n’aurait pas encore abandonné. Toujours selon Florian Plettenberg, les Bavarois seraient toujours très intéressés par le Brésilien et Max Eberl, ainsi que Christoph Freund, seraient en contact avec ses représentants. Le club allemand le considèrerait comme un joueur pouvant avoir un rôle important dans l'équipe, et ce dès la saison prochaine.