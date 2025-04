OM : De Zerbi annonce un «top» joueur !

La rédaction

Repositionné en soutien de l’attaquant, Adrien Rabiot brille sous les ordres de Roberto De Zerbi. Buteur face à Montpellier, le milieu international a reçu les louanges de son entraîneur, qui voit en lui un joueur d’exception. Une montée en puissance qui pourrait bien rapprocher l’OM de la Ligue des champions.

Dernier buteur lors du festival offensif de l’OM face à Montpellier (5-1), Adrien Rabiot a porté son compteur à huit buts toutes compétitions confondues avec l’OM. L’ancien joueur du PSG réalise une très bonne saison sous ses nouvelles couleurs. Repositionné derrière l’attaquant par Roberto De Zerbi, Rabiot a rapidement conquis les supporters de l'OM à ce poste.

«Rabiot, c'est un top, top joueur !»

Au micro de DAZN après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est montré particulièrement élogieux à l’égard du milieu de terrain de l’OM : «Rabiot, c'est un top, top joueur !» Une déclaration qui ne devrait pas déplaire au principal intéressé.

La LDC se rapproche ?

Ce large succès face à Montpellier permet à l’OM de retrouver la deuxième place du championnat et de se rapprocher un peu plus d’une qualification pour la Ligue des champions. Une compétition qui compte beaucoup pour Adrien Rabiot, lui qui a déjà évoqué à plusieurs reprises son importance dans sa décision de rester ou non à l’OM.