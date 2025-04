Antoine Dupont, la statistique qui démonte tout !

Axel Cornic

La saison d’Antoine Dupont a basculé le 8 mars dernier, avec une grave blessure au genou qui l’a contraint à quitter le XV de France. Mais le plus impacté reste son club du Stade Toulousain, qui ne pourra plus compter sur lui au moins jusqu’à l’automne prochain, même si par le passé on a déjà vu Ugo Mola et ses hommes pouvoir gagner sans leur capitaine.

C’est fini. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont a tiré un trait sur le reste de la saison et travaille d’arrache-pied pour revenir le plus vite possible. Un énorme coup dur pour son club du Stade Toulousain, qui perd là non seulement l’un de ses plus grands leader, mais également celui qui est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs demi de mêlée de tous les temps.

« Je ne sais pas si les équipes sans Zidane ou sans Cruyff ont réussi à gagner »

Cette absence inquiète Ugo Mola, qui a récemment fait un parallèle entre Dupont et un certain Zinedine Zidane. « Il me tarde de savoir comment on va se comporter sans Antoine, parce que même aujourd'hui à l'entraînement, il y a des petites choses qui flottaient alors que d'habitude elles ne flottent pas autant » a expliqué le manager du Stade Toulousain. « Je ne sais pas si les équipes sans Zidane ou sans Cruyff ont réussi à gagner. Ce que je sais, c'est que le Stade Toulousain a toujours réussi à combler ces moments un peu charnière où des joueurs partaient ou se blessaient, et ce dans toutes les générations ».

A Toulouse on gagne même sans Dupont !

Justement, cette absence d’Antoine Dupont pourrait finalement être moins pénalisante qu’on le pense. Car le Stade Toulousain a déjà joué des nombreux matchs sans son capitaine cette saison, que ce soit lors de son absence olympique ou plus récemment, quand il était avec le XV de France. Ainsi, le club haut-garonnais a disputé 17 rencontres de Top 14 sans lui cette saison et n’a perdu que cinq fois, notamment face à l’Union Bordeaux-Bègles le 23 mars dernier (32-24). Mais cette rencontre est un peu spéciale, puisque Ugo Mola avait envoyé une équipe totalement remaniée à Chaban-Delmas et les Toulousains ont bien failli créer la surprise face à l’armada bordelaise composée des Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Nocolas Depoortère ou encore Damian Penaud.