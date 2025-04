OM : Record historique, c'est signé De Zerbi !

La rédaction

Grâce à sa victoire face à Toulouse (3-2), l’OM retrouve la deuxième place de Ligue 1. Mais ce succès cache une inquiétude : avec 38 buts encaissés, le club signe sa pire défense à ce stade de la saison depuis 1985. Un record peu flatteur qui pourrait fortement influencer les choix du prochain mercato olympien.

L’OM affrontait Toulouse hier et devait absolument s’imposer. Avec les défaites de ses concurrents directs (Nice, Monaco et Lille), une victoire permettait aux hommes de Roberto De Zerbi de reprendre la deuxième place. Mission accomplie, non sans difficulté, avec un succès 3-2 au Vélodrome. Un résultat qui fait du bien aux Olympiens, mais qui s’accompagne d’un triste record.

La pire depuis 40 ans

D’après les données du site statistique OptaJean, avec les deux buts encaissés par Frank Magri et Vincent Sierro, l’OM porte à 38 son total de buts concédés cette saison. Il s’agit de son plus haut total à ce stade de la saison depuis… 1984-1985, soit 40 ans. À l’époque, l'OM, tout juste promus de deuxième division, avaient terminé à la 17e place.

L’OM est deuxième

Si la victoire permet à l’OM de grimper sur la deuxième marche du podium, derrière le PSG, et de s’appuyer sur la deuxième meilleure attaque du championnat, la défense reste un point noir. Seulement septième défense de Ligue 1, le secteur défensif devrait être une priorité de la direction de l'OM lors du prochain mercato.