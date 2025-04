«Je n’ai pas peur», Mbappé répond sur un sujet sensible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'a pas sa langue dans sa poche. Ces derniers mois, le joueur de l'équipe de France s'est exprimé sur des sujets hautement sensibles, comme la mort de Nahel ou encore sur la montée de l'extrême-droite en France. Des prises de positions qui ont été critiquées en France, mais qu'il assume parfaitement.

Kylian Mbappé est un sportif engagé, et il ne le cache pas. Le joueur français de 26 ans assume ses prises de position. En 2023, il avait déploré la mort du jeune Nahel. Un an plus tard, en plein Euro, il avait dénoncé la montée de l’extrême-droite en France et demandé à la population de faire barrage au partie de Marine Le Pen. Selon Cyril Hanouna, ses sorties ont mis à mal sa popularité.

Mbappé repris de volée

« Les prises de position de Mbappé lui ont coûté très cher, au niveau de sa popularité. Qu’il tweete sur Nahel il y a pas de soucis, mais je ne l’ai pas vu tweeter sur les policiers, Philippine, Lola. Ou vous restez dans le sport et vous ne réagissez à rien ou alors vous tweetez sur tout » avait confié l’animateur sur Europe 1. Mais très engagé sur les questions de racisme, Mbappé assume ses déclarations.

« Je n'ai pas peur de donner mon avis »

« Parfois, dans mon pays, j'ai été critiqué pour m'être exprimé, mais avant d'être footballeur, je suis une personne normale qui est heureuse, triste, en colère et qui, en fin de compte, donne son avis avec ses valeurs parce qu'elle pense que c'est une bonne chose. Je n'ai pas peur de donner mon avis, mais je comprends que certains footballeurs ne veuillent pas le faire. Je n'ai aucun problème à parler aux gens s'ils pensent que j'ai tort, cela arrive dans la vie » a confié Mbappé dans un entretien accordé à La Sexta ce dimanche soir.