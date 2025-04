Laure Boulleau, l’appel qui aurait pu tout changer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais consultante, Laure Boulleau a derrière elle une grande carrière de footballeuse. L’ancienne défenseur a passé 13 ans au PSG, et compte 65 sélections en équipe de France. Récemment invitée par Europe 1, cette dernière a confié qu’une conversation avec l’ancien président de l’OL Jean-Michel Aulas aurait pu bouleverser sa carrière.

Ancienne arrière gauche de grand talent, Laure Boulleau a quitté les terrains en 2018 avant de se lancer dans une reconversion en tant que consultante. Membre depuis 2019 du Canal Football Club sur Canal +, l’ancienne joueuse du PSG n’hésite pas à revenir sur des moments marquants de sa carrière.

Laure Boulleau fan de Zizou

Récemment invitée par Europe 1, Laure Boulleau s’est notamment exprimée sur son coup de cœur pour Zinédine Zidane : « Le football est arrivé dans ma vie grâce à une équipe de France incroyable en 1998. Déjà j’avais deux grands frères, je jouais avec eux mais rien de sérieux. Et puis en 1998, j’ai comme une envie brutale de porter le même maillot qu’eux. Zizou est mon idole de toujours, avec Bixente, parce que je sentais que l’on avait des valeurs communes. »

L’ancienne joueuse aurait pu signer à l’OL

Figure historique de la section féminine du PSG, Laure Boulleau a également révélé que Jean-Michel Aulas souhaitait la recruter à l’OL. « Une fois je les avais écoutés. Aulas a failli m’avoir, mais j’ai été rattrapée par cette loyauté envers mon club, et ma volonté de construire quelque chose avec le PSG. Je me suis accrochée, je ne voulais pas gagner autre chose avec d’autres clubs. Avec Aulas, on en rigole », a-t-elle confié.