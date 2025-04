PSG : «Je pars avec toi», la déclaration à Kvaratskhelia !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo est sous le charme de Kvicha Kvaratskhelia. Au lendemain de la victoire de son ancien club face à Aston Villa en quarts de finale aller de Ligue des champions, il a salué l'incroyable performance de l'ailier géorgien, auteur d'un nouveau but, son deuxième sous le maillot parisien cette saison.

Si il est beaucoup question de l’avenir radieux de Désiré Doué au lendemain du match entre le PSG et Aston Villa (3-1), certains ont souhaité mettre en avant l’incroyable performance de Kvicha Kvaratskhelia. Arrivé à Paris en janvier dernier, l’ailier géorgien fait déjà figure de taulier dans le vestiaire.

La belle déclaration d'Alonzo

En inscrivant un but magistral ce mercredi soir, Kvaratskhelia est entré, un peu plus, dans le cœur des supporters parisiens, et notamment dans celui de Jérôme Alonzo. Ancien gardien du PSG, il lui a envoyé une véritable déclaration d’amour.

« J’ai envie de le prendre dans mes bras »

« Je ne le connais pas mais j’ai envie de le prendre dans mes bras et de lui dire : je n’ai rien à te vendre mais j’aurais voulu jouer avec toi, mec. Je pars partout avec toi. Je pars en Coupe de France, en championnat, en Ligue des champions avec toi. Et je sais que tu seras là » a confié Alonzo au cours d’un entretien accordé au Parisien.