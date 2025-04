«Il a tapé dans la porte», le PSG lui fait péter les plombs !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Eric Abidal aurait pu avoir une carrière bien différente que celle qu’il a connu à l’OL et au FC Barcelone si Claude Puel ne s’était pas mis en travers de sa route. D’une part parce qu’il est celui qui l’a recruté à l’AS Monaco et au LOSC au début des années 2000. Mais surtout parce qu’il s’était opposé à son transfert au PSG en 2003, ce qui avait eu le don d’agacer, et c’est un euphémisme, l’ancien défenseur de l’équipe de France…

Par l’intervention de Claude Puel, Eric Abidal a pu échapper à Didier Deschamps à ses débuts du côté de l’AS Monaco où l’actuel sélectionneur de l’équipe de France ne comptait pas vraiment sur lui. Puel l’a donc relancé au LOSC en prêt où il a brillé jusqu’au moment fatidique de l’activation de l’option d’achat à l’été 2003. Une période délicate à gérer puisque le PSG s’était mis sur le dossier et qu’Abidal ne souhaitait plus s’éterniser à Lille.

«Il y a le Paris Saint-Germain d’Halilhodzic qui l’a court-circuité et puis qui lui a fait visiter le centre d’entraînement»

Pour Box to Box, Claude Puel a livré les coulisses de ce feuilleton aux multiples et violents rebondissements. « Fin de saison, il y a pas mal de clubs qui le voulaient. Il y a le Paris Saint-Germain d’Halilhodzic qui l’a court-circuité et puis qui lui a fait visiter le centre d’entraînement, le stade, lui promettant des salaires etc. Nous bien sûr, on lève l’option d’achat, il ne voulait pas signer son contrat. Il était absent : difficile ».

«Il était comme un fou, il s’est levé, il a tapé dans la porte de mon bureau, et il est passé à travers»

Dans la suite de son discours, l’ex-entraîneur d’Eric Abidal au LOSC a clairement exposé son point de vue clair à ce sujet, ce qui avait fait totalement craquer le joueur désireux de s’engager en faveur du PSG à l’époque. « Au bout d’un mois, on n’a pas lâché, on l’a reçu dans mon bureau, je lui ait dit : « je ne te lâcherai pas. Tu es arrivé en cours de saison. Je t’ai fait signer à Monaco. Tu étais à Lyon - La Duchère. Je t’ai fait débuter, je t’ai inscrit dans le milieu professionnel. Je t’ai repris à Lille, le club t’a permis de te révéler . Tu dois au moins un an au club et tu dois rester pour l’année suivante. C’est une question de respect ». Il était comme un fou, il s’est levé, il a tapé dans la porte de mon bureau, et il est passé à travers. Il est parti sans rien dire. Et puis le lendemain, il était à l’entraînement. Il ne m’a pas adressé la parole pendant plus d’un mois ».