PSG : La famille royale d'Angleterre sous le choc !

A 25 ans, Vitinha est aujourd'hui le patron au milieu de terrain au PSG. S'il a eu du mal à son arrivée à Paris en 2022, le Portugais est aujourd'hui un maillon essentiel du schéma de Luis Enrique. Une métamorphose de Vitinha qui ne passe pas inaperçue, y compris en Angleterre auprès de la famille royale.

En 2022, le PSG déboursait 40M€ pour recruter Vitinha, alors au FC Porto. Débarqué dans la capitale, le milieu de terrain portugais a eu énormément de mal lors de sa première saison. Mais depuis la nomination de Luis Enrique en 2023, Vitinha ne cesse de s'améliorer. Et aujourd'hui, à 25 ans, il est la véritable pierre angulaire de l'entrejeu du PSG.

« Il y a deux ou trois ans, il pouvait à peine jouer un match »

Vitinha est aujourd'hui au sommet de son art, ce qui ne manque pas de choquer le prince William. Ce mercredi, le fan d'Aston Villa était au Parc des Princes et au micro de TNT Sports, il a lâché à propos du joueur du PSG : « Vitinha au milieu de terrain, j'ai été vraiment impressionné, sachant qu'il était aux Wolves il y a deux ou trois ans, et qu'il pouvait à peine jouer un match et maintenant, regardez-le ».

« C'est pas fini »

Vitinha aura d'ailleurs été l'un des artisans de la victoire du PSG ce mercredi face à Aston Villa. Cependant, le Portugais refuse de crier victoire trop tôt : « On est proche de la qualification ? Non ce n'est pas fini. La Ligue des champions c'est terrible. On va être prêts on va faire un bon match là-bas ».