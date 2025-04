Benzema - PSG : La déclaration choc de Riolo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué (19 ans) s’impose comme un incontournable de l’équipe de Luis Enrique, qu’il soit titularisé ou simple entrant, l’attaquant du PSG apporte souvent sa pierre à l’édifice. Buteur, une fois de plus mercredi soir contre Aston Villa, l’international français bluffe Daniel Riolo qui ne s’est pas fait prier pour faire un parallèle fou avec Karim Benzema.

C’est ce que l’on appelle une acclimatation croissante et totale. Recruté pour 50M€ en août 2024 après un accord passé avec le Stade Rennais, Désiré Doué a fait ses classes progressivement au PSG sous la supervision de Luis Enrique et de son staff technique. Résultat, depuis la fin de l’année civile, le temps de jeu du natif d’Angers n’a fait qu’augmenter, à l’instar de son réalisme.

Désiré Doué, progression supersonique

Sur les quatre dernières sorties du PSG, toutes compétitions confondues, Désiré Doué (19 ans) a trouvé le chemin des filets à cinq reprises. Le milieu offensif et ailier qui est devenu international français pendant le rassemblement du mois de mars a été celui qui a permis au Paris Saint-Germain de recoller au score contre Aston Villa mercredi soir. Finalement, grâce au but de Doué succédé par les réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, l’équipe de Luis Enrique a pris une option sur les demi-finales de la Ligue des champions (3-1).

«Même Benzema n’était pas aussi rapide»

La forme étincelante de Désiré Doué et le niveau affiché par le joueur formé au Stade Rennais avec le PSG forcent Daniel Riolo à s’incliner en direct sur les ondes de RMC. L’éditorialiste de la radio a tenu le discours suivant pendant l’After Foot assorti d’une comparaison avec un certain Karim Benzema à ses débuts à l’OL. « Doué, qui a passé une année avec un club médian de Ligue 1 et qui est un acteur fort de quart de finale de Ligue des champions, ça va vite. Même Benzema n’était pas aussi rapide ».