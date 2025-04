EXCLU : Une star quitte l’AEW pour la WWE, c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après cinq années passées du côté de l’AEW, il a décidé de faire le grand saut vers la WWE, l’organisation reine du catch. Ricky Starks, désormais connu sous le nom de Ricky Saints, réalise des débuts fracassants dans le show NXT et s’est arrêté à notre micro pour revenir, entre autres, sur son arrivée.

Ricky Starks n’aura pas traîné pour débarquer à la WWE. Quelques heures après la révélation de son départ de l’AEW, le catcheur de 35 ans faisait une apparition surprise dans le show NXT du 11 février dernier. « Il est évident que vous savez qui je suis », plaisantait-il ce soir-là au milieu d’un public agréablement surpris par sa visite. Si NXT est l'avenir du catch, et bien devinez quoi, vous avez besoin d'une superstar du futur. S'il s'agit du show le plus en vogue, vous avez besoin de l'agent libre le plus en vogue en ce moment ».

« Tout est question d'évolution »

Celui qui se fait aujourd’hui appeler Ricky Saints a rapidement enchaîné en remportant son premier titre à la WWE à peine plus d’un mois après sa signature, décrochant le championnat d'Amérique du Nord masculin de NXT qu’il défendait le samedi 19 avril dernier à Las Vegas, lors du week-end de WrestleMania 41. Présent pour l’occasion, le10sport.com a notamment pu évoquer avec lui son choix de signer à la WWE après son départ de l’AEW. « Tout est question d'évolution, et il y a des choses dont il faut s'affranchir. J’ai pensé que c'était une bonne occasion de le faire et regardez où nous en sommes aujourd'hui, ici, c’est le week-end de WrestleMania, la veille de Stand & Deliver, pour vivre un moment incroyable », nous confiait-il avant sa victoire contre Ethan Page.

« CM Punk et Cody Rhodes n'ont pas été impliqués dans ma décision »

Connu pour entretenir d’excellentes relations avec CM Punk et surtout Cody Rhodes, Ricky Saints a nié toute implication de leur part dans sa signature à la WWE : « Me convaincre ? Non. Personne n'a jamais essayé de me convaincre de quoi que ce soit. En fait, ils n'ont même pas été impliqués dans ma décision, mais je suis juste heureux d'être désormais dans une position où je défends le Championnat Nord-Américain et d'être à un point où j'ai quelque chose à prouver à moi-même. » Sacré dès son troisième match au sein de l’organisation reine du catch, Ricky Saints est déjà bien parti.