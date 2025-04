L’OM s’attaque à un crack, «c’est un refus absolu»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 17 ans, Franco Mastantuono fait tourner la tête des plus grandes formations européennes. A en croire la presse argentine, la concurrence fait rage pour recruter la jeune pépite de River Plate, qui vient aussi de recevoir la visite de Pablo Longoria. Sa réponse pour une arrivée à l'OM a été cash.

Buteur sur un somptueux coup franc direct lors du Superclasico entre son équipe de River Plate et Boca Juniors dimanche dernier, Franco Mastantuono a enflammé les réseaux sociaux, mais aussi les plus grands clubs européens. Considéré comme un phénomène en Argentine, ce milieu offensif devrait bientôt traversé l’océan pour tenter de marcher sur les pas d’un certain Lionel Messi.

Mastantuono va faire le grand saut

Selon les informations du média argentin TYC Sports, une lutte bataille se préparer. Le PSG et le Real Madrid seraient présents, tout comme Manchester United qui refuse toutefois de lever sa clause libératoire à 40M€. Et puis il y a l’OM, dont le président s’est déplacé en personne pour rencontrer Mastantuono.

L'OM s'est fait recaler

Comme indiqué par German Garcia Grova, Pablo Longoria s’est rendu en Argentine pour négocier avec l’entourage de l’attaquant. Mais visiblement, Mastantuono n’a aucune envie de se rendre à l’OM puisque le journaliste évoque « un refus absolu » sur X.