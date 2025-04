OM - Arabie Saoudite : Une vente annoncée l’été prochain ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lassé par les critiques en Arabie Saoudite, Houssem Aouar envisagerait de retourner en France selon un membre de son entourage. Actuellement sous contrat avec Al-Ittihad, le joueur formé à l'OL serait dans le viseur de l'OM. En cas d'accord, il pourrait rejoindre ses compatriotes Amine Gouiri et Ismaël Bennacer à Marseille.

Après l’AS Roma, Houssem Aouar avait décidé de poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Selon les informations de Nabil Djellit, l’international algérien avait reçu l’appel de Karim Benzema, qui lui avait demandé de signer à Al-Ittihad. Convaincu par l’ancien Ballon d’Or, le milieu de terrain a accepté ce défi.

Aouar vers l'OM ?

Mais visiblement, les observateurs attentent beaucoup d’Aouar. Trop. Selon un membre de son entourage, l’Algérien serait lassé par les critiques continues sur son niveau de jeu. Après seulement un an, il envisagerait de retourner en France. L’OM serait intéressé par son profil pour l’été prochain.

L'annonce de son entourage

« L’international algérien a récemment subi une pression énorme, malgré ses bonnes performances et sa régularité. En témoigne le fait qu’il est l’un des joueurs les plus recherchés en Europe, notamment en France et en Premier League anglaise. Il suscite l’intérêt des clubs français de Lille et de l’Olympique de Marseille, ainsi que de l’AFC Bournemouth » a confié cette source à Africa Foot.