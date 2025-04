Transfert annulé : Le clan Mbappé répond cash !

Amadou Diawara

Après avoir racheté le Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé a décidé de bloquer le départ d'Alexandre Mendy. Interrogé au début du mois d'avril, le buteur de 31 ans a reproché à sa direction de ne pas l'avoir laissé partir. Et Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, n'a pas manqué de lui répondre.

Lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a changé totalement de vie. D'une part, la star de 26 ans a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Son engagement avec le club parisien ayant pris fin le 30 juin. D'autre part, son fonds d'investissement - Coalition Capital - a racheté 80% des parts du SM Caen.

«J’ai trouvé ça scandaleux»

Dès le rachat du SM Caen, le clan Mbappé a décidé d'annuler le transfert d'Alexandre Mendy vers l'Angleterre. Un choix qui n'a pas du tout plu au buteur de 31 ans. « Comme d’habitude, on fait des erreurs, ça nous coûte le match. On sait qu’il y a de la qualité en face. C’est à l’image de notre saison. Je parle pour ma part, mais quand on ne démarre pas une nouvelle saison avec la bonne énergie - tout le monde sait ce qu’il s’est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs - c’est ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout, mais on récolte que ce que l’on sème », a pesté Alexandre Mendy au début du mois d'avril, et ce, lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS. Quelques jours plus tard, le numéro 19 du SMC est revenu sur ses propos.

«J’ai trouvé sa sortie inappropriée»

« C'était la déception du match et du déroulé de cette saison. Je parlais pour ma part. La première année où je suis arrivé, c'était compliqué et dès la deuxième ça allait beaucoup mieux. Tout simplement, j'avais fait une prépa du début à la fin. Et aujourd'hui, quand je dis que l'on récolte ce que l'on sème, je parle de ça. (...) J'ai perdu énormément d'énergie en début de saison avec l'ancienne direction qui avait fait des choses qui ne m'avaient pas plu, un déménagement qui était bouclé. Et c'est de ça que je parle quand je parle d'énergie », a confié Alexandre Mendy en conférence de presse.

«Il ne s’est pas entraîné pendant 2 mois»

Interviewée par Ici Normandie dernièrement, Fayza Lamari a tenu à répondre à Alexandre Mendy, expliquant le choix de le retenir l'été dernier. « C’est nous qui l’avons fait rester. C’est le seul joueur qui a séché l’entraînement et j’ai trouvé ça scandaleux. Je l’ai vu pour discuter, mais comment trouver un attaquant à 22 buts à la mi-août ? On est descendu avec lui, alors sans lui… On nous a donné une liste d’attaquants, mais je me suis cru au PSG vu les prix. Il n’a pas forcément répondu présent, mais j’ai trouvé sa sortie inappropriée. Il ne s’est pas entraîné pendant 2 mois, donc il est revenu tard, mais en attendant, il continuait à être payé… Je comprenais sa détresse, mais je ne suis pas responsable de ce que l’ancien président lui a dit », a déclaré la mère de Kylian Mbappé.