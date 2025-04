Mbappé : Transfert annulé, l’énorme coup de gueule

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Alexandre Mendy s'est exprimé sur sa déclaration polémique, après la défaite de son équipe face au Paris FC lundi soir (4-2). Alors que beaucoup ont interprété ses déclarations comme une attaque contre l'entourage de Kylian Mbappé, l'attaquant du Stade Malherbe de Caen a tenu à mettre les choses au clair.

Après la nouvelle défaite défaite de son équipe face au Paris FC lundi dernier, Alexandre Mendy avait réglé ses comptes en plein direct. « Tout le monde sait ce qui s’est passé pendant ce mercato, pour plusieurs joueurs d’ailleurs, a vitupéré Mendy. C’est ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout, mais on récolte ce que l’on sème.» avait confié le joueur du Stade Malherbe de Caen au micro de beIN SPORTS. Beaucoup ont considéré que cette sortie était une attaque à peine voilée contre la nouvelle direction, à savoir l’entourage de Kylian Mbappé.

Mendy s'explique devant les journalistes

Alors que la polémique enfle, Alexandre Mendy a mis les choses au clair en conférence de presse. « C'était la déception du match et du déroulé de cette saison. Je parlais pour ma part. La première année où je suis arrivé, c'était compliqué et dès la deuxième ça allait beaucoup mieux. Tout simplement, j'avais fait une prépa du début à la fin. Et aujourd'hui, quand je dis que l'on récolte ce que l'on sème, je parle de ça » a confié le joueur.

« J'ai perdu énormément d'énergie »

Ses mots visaient donc l’ancienne direction qui l’avait empêché de rejoindre l’Angleterre lors du dernier mercato estival. Un épisode qu’il n’a visiblement pas oublié. « J'ai perdu énormément d'énergie en début de saison avec l'ancienne direction qui avait fait des choses qui ne m'avaient pas plu, un déménagement qui était bouclé. Et c'est de ça que je parle quand je parle d'énergie. » a lâché Mendy dans des propos rapportés par Orange Sports.