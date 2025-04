PSG : Une «grande star» est arrivée après Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG a vu partir Kylian Mbappé en direction du Real Madrid et le recrutement a été assez discret. Parmi les recrues en revanche, on peut noter que Désiré Doué a connu une belle progression au fil des mois et il peut finir par s'imposer comme l'une des grandes stars de l'effectif à l'avenir. Pour Loïc Tanzi, le potentiel du joueur de 19 ans est tel qu'il pourrait finir par l'amener vers l'excellence et les grandes récompenses internationales.

Déjà repéré lorsqu'il évoluait à Rennes, son club formateur, Désiré Doué ne cesse d'impressionner au fur et à mesure des matches et il ne finit plus de progresser. Le joueur français, qui a honoré sa première sélection en Equipe de France le mois dernier face à la Croatie, pourrait devenir le grand remplaçant de Kylian Mbappé au PSG. Mercredi soir face à Aston Villa en Ligue des champions, il s'est particulièrement illustré en marquant le premier but parisien de belle manière, permettant à son équipe de revenir à égalité.

Désiré Doué, une star en devenir

Auteur de son 3ème but avec le PSG lors de cette campagne européenne, Désiré Doué passe les étapes avec succès. Le milieu de terrain, souvent utilisé comme ailier droit avec le club, est encore jeune et peut aller plus loin dans sa progression. « A partir du moment où on le qualifie de superstar du football français, il faut aussi qu'on en attende plus de lui. Et je trouve que par moment (contre Aston Villa, NDLR), il pouvait faire mieux. Il y a deux ou trois situations où il doit la donner à Kvaratskhelia donc ça veut dire qu'il peut faire une ou deux passes décisives de plus. Si tu veux chercher l'excellence chez un joueur et si tu veux qu'il devienne vraiment un crack pour être dans la course au Ballon d'Or un jour, il faut qu'il gomme ces petits trucs » commente Loïc Tanzi sur le plateau de L'Equipe de Greg.

« On assiste à la naissance d'une très grande star »

En battant déjà des records de précocité depuis le début de sa carrière, Désiré Doué se destinait sûrement à un grand avenir. Mais on ne l'attendait peut-être pas à déployer un tel niveau aussi tôt. « Avec le niveau qu'il a atteint, je pense qu'il fera ça à tous les matches. Il ne va pas s'arrêter. Je pense que c'est le genre de joueur, qui aura évidemment des coups de moins bien dans sa carrière parce que tout le monde en a, mais qui aura très peu de creux continus. Il ne passera pas six mois sans être fort. On assiste à la naissance d'une très grande star. Et qu'on doit donc avoir l'exigence que l'on a avec une star » poursuit Loïc Tanzi. A lui désormais de répondre présent sur la pelouse.