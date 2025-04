Transfert à l'OM : Il balance la condition pour signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM en février dernier, Ismaël Bennacer n'est aujourd'hui que prêté par le Milan AC. Toutefois, la tendance est à ce que l'Algérien reste au sein du club phocéen, qui dispose d'une option d'achat de 12M€. Mais que faut-il pour que celle-ci soit levée par la direction de l'OM ? Bennacer a révélé la condition.

Après un échec à l'été, l'OM est revenu à charge cet hiver et cette fois, Ismaël Bennacer a bel et bien rejoint la Canebière. L'Algérien a ainsi intégré le club phocéen, où il a été prêté avec option d'achat par le Milan AC. Toutefois, un retour en Lombardie ne semble pas être d'actualité. En effet, selon les derniers échos de la presse italienne, la tendance est à ce que l'OM lève son option d'achat de 12M€ pour Bennacer.

« Je veux aller en Ligue des Champions »

Ismaël Bennacer a ainsi rejoint l'OM et avec le club phocéen, l'Algérien est ambitieux. Pour La Provence, le joueur de Roberto De Zerbi a ainsi annoncé : « Je veux aller en Ligue des Champions, je veux finir deuxième. Même troisième et qualifié en C1, ça ne me conviendrait pas... Premier, c'est compliqué (sourire), mais on doit finir deuxième ».

Le dernier mot pour l'OM !

Relancé alors pour savoir si c'était la condition pour lever l'option d'achat de son prêt à l'OM, Ismaël Bennacer a été très clair. « L'option d'achat est conditionnée à la volonté des dirigeants et de l'OM », a expliqué l'Algérien.