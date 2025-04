Taclé en direct, le clan Mbappé va se venger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Stade Malherbe de Caen se dirige tout droit vers la National. Battu par le Paris FC (4-2), le club détenu par l'entourage de Kylian Mbappé compte désormais huit points de retard sur le 17ème Clermont. Après cette défaite, Alexandre Mendy n'avait pas hésité à tacler ses supérieurs. Une sortie qui pourrait lui coûter très cher.

La saison cauchemar du Stade Malherbe de Caen se poursuit. Malgré l’arrivée de Michel der Zakarian sur le banc et la visite surprise de Kylian Mbappé au centre d’entraînement, le club normand prend le chemin de la National. Défait par le Paris FC, la formation est plus que jamais lanterne rouge et les mines étaient défaites après le coup de sifflet final.

Le tacle de Mendy peu apprécié en interne

Au micro de beIN SPORTS, le capitaine Alexandre Mendy a reconnu que son club n’avait pas pris ce match par le bon bout. « C’est à l’image de notre saison. Quand on démarre une saison sans être dans la bonne énergie...» a confié l’attaquant avant d’évoquer son cas personnel. Retenu par Caen alors qu’il souhaitait s’engager avec Sunderland, le joueur n’a pas hésité à tacler ses dirigeants, à savoir l’entourage de Kylian Mbappé. « Tout le monde sait ce qui s’est passé pendant ce mercato, pour plusieurs joueurs d’ailleurs, a vitupéré Mendy. C’est ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout, mais on récolte ce que l’on sème.» a-t-il lâché.

La sanction va tomber ?

Selon les informations de Ouest-France, cette déclaration ne va pas rester sans suite. Le média indique que la direction du SM de Caen envisage de le punir en l’excluant du groupe pour le prochain match face au FC Metz. Le club de Michel der Zakarian aura pourtant bien besoin de son attaquant pour défier le deuxième du championnat, plus que jamais candidat à la montée. Une défaite pourrait condamner Caen à la descente.