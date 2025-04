Danse avec les Stars : Adil Rami s’est retrouvé avec «une malade mentale» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé donc 3ème de cette saison de Danse avec les Stars, Adil Rami a impressionné tout le monde. Pour arriver à ce niveau, l’ancien joueur de l’OM a pu compter sur sa danseuse, Ana Riera. Cette dernière a énormément demandé à Rami comme ça a pu être le cas lors de la dernière saison avec Roman Doduik. Ce dernier a d’ailleurs raconté ce qu’il avait vécu aux côtés de la danseuse.

Au casting donc de cette saison de Danse avec les Stars, Adil Rami s’est retrouvé avec la danseuse, Ana Riera. Et entre les deux, le courant est bien passé, mais si des fois, ça n’a pas été facile. « Tu te rappelles au début, comment je pétais les plombs... J'allais manger, elle (Ana Riera) venait me parler pendant que je mangeais : 'Viens, on refait le porté' », avait notamment raconté Rami.

« Elle me faisait faire une heure de muscu avant même de commencer à danser »

Ana Riera est une danseuse exigeante et Roman Doduik sait de quoi il parle. Ayant dansé la saison dernière avec celle qui a accompagné Adil Rami, il a raconté pour Télé 7 jours : « Elle m'a donné énormément confiance en moi. Parce qu'elle ne m'a pas laissé le choix. Elle me faisait faire une heure de muscu avant même de commencer à danser. J'ai eu un quotidien sportif de haut niveau pendant trois mois. Je bouffais comme douze ».

« On ne devait s'entraîner que du lundi au vendredi, mais… »

« On faisait six, sept, huit heures parfois d'entraînement, sept jours sur sept. On ne devait s'entraîner que du lundi au vendredi, mais on se retrouvait chez moi ou chez elle le samedi et le dimanche et on bossait. Ana, c'est une malade mentale et je ne suis pas mal non plus au niveau obsessionnel. Quand j'ai une idée, j'ai vraiment envie de tout donner pour que ça fonctionne », a ajouté Roman Doduik.