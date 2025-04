Transfert annulé à la dernière minute, Mbappé se fait tacler !

Amadou Diawara

Après son transfert vers le Real Madrid, Kylian Mbappé est devenu le nouveau propriétaire du SM Caen. Dès le rachat du club normand, le capitaine de l'équipe de France a décidé de bloquer le transfert d'Alexandre Mendy vers l'Angleterre. Interrogé après la défaite de Caen sur la pelouse du Paris FC ce lundi, l'attaquant de 31 ans a adressé un tacle à sa direction.

L'été 2024 a été particulièrement agité pour Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, l'attaquant de 26 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Dans la foulée, Kylian Mbappé est devenu le nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen, pensionnaire de Ligue 2.

Mendy retenu par Caen après le rachat de Mbappé

Via son fonds d’investissement Coalition Capital, le clan Mbappé a acquis 80% des parts du SM Caen. Dès le rachat du club normand, le transfert d'Alexandre Mendy vers l'Angleterre a été annulé à la dernière minute. Le nouveau propriétaire du SMC ayant eu pour priorité de conserver l'attaquant de 31 ans.

«On récolte que ce que l’on sème»

Après défaite du SM Caen sur la pelouse du Paris FC ce lundi (4-2), Alexandre Mendy est revenu sur son transfert avorté. Et le buteur de 31 ans n'a pas hésité à s'en prendre à ses dirigeants. « Comme d’habitude, on fait des erreurs, ça nous coûte le match. On sait qu’il y a de la qualité en face. C’est à l’image de notre saison. Je parle pour ma part, mais quand on ne démarre pas une nouvelle saison avec la bonne énergie - tout le monde sait ce qu’il s’est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs - c’est ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout, mais on récolte que ce que l’on sème », a déclaré Alexandre Mendy au micro de BeIN SPORTS.